Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?

Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*12=480 60*15=900 480+900=1380
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