Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?

Математика

Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?

Автор: Гость