Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?
Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если скорость течения реки 10 м/ мир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*12=480 60*15=900 480+900=1380
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек мень...