Плюсы и минусы огня в жизни человека

Плюсы и минусы огня в жизни человека

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Плюс в том что можно готовить еду,чтобы было тепло.Минусы дым зогрязняет мир,возникают пожары!
Похожие вопросы