Плывет туман на речкой, Луна стоит в окне. Поёт сверчок за печкой В полночной тишине. Течёт из щёлки сонной, Как бархатный песок, Ленивый, монотонный, Скрипучий го лосок. Помогите найти пять имена существительные о...

Плывет туман на речкой, Луна стоит в окне. Поёт сверчок за печкой В полночной тишине. Течёт из щёлки сонной, Как бархатный песок, Ленивый, монотонный, Скрипучий го лосок. Помогите найти пять имена существительные обстоятельство