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Плывут, голубому, по, гуси, морю, белые. Составите загадку?
Плывут, голубому, по, гуси, морю, белые. Составите загадку?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Плывут белые гуси по голубому морю
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