Плывут, голубому, по, гуси, морю, белые. Составите загадку?

Плывут, голубому, по, гуси, морю, белые. Составите загадку?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Плывут белые гуси по голубому морю
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