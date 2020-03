По английскому у меня пять, но я иногда не понимаю. Вот снова решила спросить у ва??, перевод слов и решение предложений (глупо сказано) Слова на английском языке: often, always, ussualy, never, rarelt, sometimes. (переведите...

Английский язык

По английскому у меня пять, но я иногда не понимаю. Вот снова решила спросить у ва??, перевод слов и решение предложений (глупо сказано) Слова на английском языке: often, always, ussualy, never, rarelt, sometimes. (переведите пожалуйста, вставьте в предложения, указанные ниже) Предложения на английском: 1. A. How .......... do you play Scrabble with Leslie and Joon. B. ответ на предложение. 2. A. Do you ......... play on the same days/ B. No, we .......... play on Sunday, too. 3. A. I .......... play Scrabble. I don't understand the game/ B. Don't worry, i'll show you. I am ........ good at teaching people new things. 4. A. I am only free on Tuesday/ B. Sorry, but we ........ play on Tuesday. We have to study for Maths. (вставит, слова указанные сверху и перевести предложения)

