По берегу Белого моря живут люди. Они называют себя помогали. Поборы хорошие моряки . Они смело бороздить морские просторы. выберите однотонные слова и выделите корень
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По берегу Белого моря живут люди. Они называют себя помогали. Поборы хорошие моряки . Они смело бороздить морские просторы. выберите однотонные слова и выделите корень
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