По берегу Белого моря живут люди. Они называют себя помогали. Поборы хорошие моряки . Они смело бороздить морские просторы. выберите однотонные слова и выделите корень

Русский язык
По берегу Белого моря живут люди. Они называют себя помогали. Поборы хорошие моряки . Они смело бороздить морские просторы. выберите однотонные слова и выделите корень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все слова с корнем мор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Наименьшое общее кратное чисел 8,40 и 88
Ответить
Биология
Чем определяется развитие признаков пола?
Ответить
История
Какое из завоеваний британии (англии) имело для неё наиболее серьёзные последствия? Обоснуйте ваше мнение. Помогите, срочно. Это 6 класс. Даю 30 ...
Ответить
Русский язык
Сделать синтаксический разбор любого сложно подчиненного предложения с одним придаточным .
Ответить
Русский язык
Словосочетание со словом 1)телеграф 2)телеграмма 3) телефон 4) телевизор
Ответить