По данной круговой схеме сформулируй две задачи и сделай для них краткую запись в виде таблицы. пожалуйста помогите
Математика
По данной круговой схеме сформулируй две задачи и сделай для них краткую запись в виде таблицы. пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ - первая задача съели яблок (например) 40 шт, осталось 150 шт.. Всего = 40+150 = 190, вторая задача - было 190, съели 40, сколько осталось? Ответ 150. Это все записать в виде таблицы из двух строк. Загляните к ребенку в учебник и все поймете, как точно записать в виде таблицы
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