По данным биологов, число бурых медведей, сохранившихся в нашей республике, состо??ляет 2/3, а в Таджикистане 13/30 от числа медведей, сохранившихся в Кыргызстане. Сколько бурых медведей сохранилось в этих государствах, если в ...

Математика
По данным биологов, число бурых медведей, сохранившихся в нашей республике, состо??ляет 2/3, а в Таджикистане 13/30 от числа медведей, сохранившихся в Кыргызстане. Сколько бурых медведей сохранилось в этих государствах, если в нашей республике на 350 медведей больше, чем в Таджикестане?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас 450 у Таджистанцах 300 у Кыргызов 13
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