По данным биологов, число бурых медведей, сохранившихся в нашей республике, состо??ляет 2/3, а в Таджикистане 13/30 от числа медведей, сохранившихся в Кыргызстане. Сколько бурых медведей сохранилось в этих государствах, если в ...

Математика

По данным биологов, число бурых медведей, сохранившихся в нашей республике, состо??ляет 2/3, а в Таджикистане 13/30 от числа медведей, сохранившихся в Кыргызстане. Сколько бурых медведей сохранилось в этих государствах, если в нашей республике на 350 медведей больше, чем в Таджикестане?

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