По данным опорным словам им необходимо написать небольшое сочинение от первого л??ца «Первый раз на катке». Однажды, вдвоем, впервые, по двое, по трое, сперва, неуклюже, вправо, влево, дважды, по-прежнему, неожиданно, стремител...
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По данным опорным словам им необходимо написать небольшое сочинение от первого л??ца «Первый раз на катке». Однажды, вдвоем, впервые, по двое, по трое, сперва, неуклюже, вправо, влево, дважды, по-прежнему, неожиданно, стремительно, вперед, врассыпную, понемногу, во-первых, во-вторых, систематически, впоследствии
Ответ(ы):
Гость:
"Первый раз на катке" Однажды я вдвоём с мамой пришла на каток, я была, как неуклюжая Я была впервые, но потом научилась правильно кататься, я сначала поехала в правую сторону, потом в левую и прямо, я неожиданно подскользнулась, но потом встала и поехала стремительно вперёд! Мне очень понравилось кататься на коньках.
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