По данным схемам составьте схемы электронного баланса и уравнения окислительно-восстановительных реакций:а) PbO2+Al = Al2O3+Pb б)NH+O2 = NO + H2O в) KClO3+S = SO2 + KCl г) H2SO4 + Na = Na 2SO4 + H2S + H2O

3PbO2 + 4AL = 2AL2O3 + 3Pb Al( от нуля до +3 отдаёт три электорона)- восстановаитель Pb( от +4 до 0 берёт 4 электрона ) - окислитель NH3 + 2O2 = NO + 3H2O O2 ( от нуля до -2 берёт два электрона)- окислитель N( от -3 до +2 отдаёт 6 электронов) - востановитель ОСТАЛЬНЫЕ ДВЕ РЕАКЦИИ ПОДОЖДИ