По данным таблицы 8 уточните, какие республики имеют наименьшую и наибольшую площ??дь. Какие из республик имеют наименьшее число жителей, а какие – наибольшее? В каких республиках наибольшая и наименьшая плотность населения?

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Таблица 8 «особенности населения республик России. По данным этой таблицы наименьшую площадь имеет республика Адыгея, она равна 7,6 тыс. км. кв. Наибольшую площадь имеет республика Соха (Якутия), она равна 3103,2 тыс. км. кв. Наименьшее число жителей имеет Алтай, всего 20о тыс. человек. Наибольшее число жителей в Башкирии – 4063 тыс. человек. Наибольшая плотность заселения наблюдается в Северной Осетии, которая составляет 88 чел./км. кв. Наименьшая плотность населения характерна для республики Саха (Якутия) – 0,3 чел./км. кв.