по действиям:) Спасибо большое заранее В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили де??ские кюстюмы. Сколько метров материи осталось?

Математика

по действиям:) Спасибо большое заранее В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили де??ские кюстюмы. Сколько метров материи осталось?

Автор: Гость