по действиям:) Спасибо большое заранее В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили де??ские кюстюмы. Сколько метров материи осталось?

Математика
по действиям:) Спасибо большое заранее В куске 112 м материи. Из 11/16 куска сшили де??ские кюстюмы. Сколько метров материи осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
112 16  * 11 =  77 метров   ушло на шитье костюмов 112 - 77 = 35 м - осталось
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