По деревьям. разобрать слово как часть речи

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По деревьям. разобрать слово как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I(По) деревьям - (по чему?). Н.ф. деревья. Сущ., обозначает предмет. II. Морфол. признки 1) Пост: нариц, неодуш, ср.р, 1е-скл 2) Непост: мн.ч, Д.п III. Синт.роль, обстоятельство
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