По формуле. сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после ??того ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60...
Математика
По формуле. сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после ??того ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за сколько часов машина проехала весь путь, если его скорость была ровна 60км/час
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите сделать задание 1) в километрах и метрах: 3075 метров ,23.568 метров ; 2) в тонах и килограммах:17.845 КГ,6.340 кг ; 3) в секундах:1 мин...
Английский язык
Помогите срочно 4.4. Paraphrase the sentences using the indefinite pronoun one as in the model. Model: It is necessary for everyone to go in fo...
Русский язык
1.Что изображено на рисунке? Как ребята смотрят на проигравшего? Запишите наречия,??оторые потребуются для ответа на эти вопросы. 2.Подберите су...
Українська мова
Математика