По гладкой горизонтальной плоскости по осям X и Y движутся две шайбы с импульсами, равными по модулю p1 = 2 кг · м/с и p2 = 3,5 кг · м/с, как показано на рисунке. После соудар ения вторая шайба продолжает двигаться по оси Y в прежнем направлении с импульсом, равным по модулю p3 = 2 кг · м/с. Найдите модуль импульса первой шайбы после удара.