По голубому блюду золотое яблочко котается. (...........)-ответ на загадку. По синему морю золотач уточка плывёт. (..... и ....)
Литература
По голубому блюду золотое яблочко котается. (...........)-ответ на загадку. По синему морю золотач уточка плывёт. (..... и ....)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Москвич на 100 км пути расходует 9л бензина сначала он проехал 600 км а затем на 100 км меньше сколько литров бензина водитель израсходовал на перв...
Математика