По голубому блюду золотое яблочко котается. (...........)-ответ на загадку. По синему морю золотач уточка плывёт. (..... и ....)

Литература

По голубому блюду золотое яблочко котается. (...........)-ответ на загадку. По синему морю золотач уточка плывёт. (..... и ....)

Автор: Гость