По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 5 букв А, И, ??, О, Т. Для кодирования букв используется неравномерный двоичный код с такими кодовыми словами: А — 0, И — 00, К — 10, О ...
Информатика
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 5 букв А, И, ??, О, Т. Для кодирования букв используется неравномерный двоичный код с такими кодовыми словами: А — 0, И — 00, К — 10, О — 110, Т — 111. Среди приведённых ниже слов укажите такое, код которого можно декодировать только одним способом. Если таких слов несколько, укажите первое по алфавиту.
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Ответ: по каналу Т—111
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