По ка­на­лу связи пе­ре­да­ют­ся со­об­ще­ния, со­дер­жа­щие толь­ко 5 букв А, И, ??, О, Т. Для ко­ди­ро­ва­ния букв ис­поль­зу­ет­ся не­рав­но­мер­ный дво­ич­ный код с та­ки­ми ко­до­вы­ми сло­ва­ми: А — 0, И — 00, К — 10, О ...

Информатика

По ка­на­лу связи пе­ре­да­ют­ся со­об­ще­ния, со­дер­жа­щие толь­ко 5 букв А, И, ??, О, Т. Для ко­ди­ро­ва­ния букв ис­поль­зу­ет­ся не­рав­но­мер­ный дво­ич­ный код с та­ки­ми ко­до­вы­ми сло­ва­ми: А — 0, И — 00, К — 10, О — 110, Т — 111. Среди при­ведённых ниже слов ука­жи­те такое, код ко­то­ро­го можно де­ко­ди­ро­вать толь­ко одним спо­со­бом. Если таких слов не­сколь­ко, ука­жи­те пер­вое по ал­фа­ви­ту.

Автор: Гость