По каким природным признакам можно определить стороны горизонта.

Можно определить стороны горизонта, глядя на ветви деревьев: они лучше растут не с южной стороны. Лишайники всегда развиты преимущественно на северной стороне, а кора березы светлее и эластичнее с южной стороны. Кора многих деревьев грубее с северной стороны. В жаркое время смола на стволах хвойных деревьев выступает обильнее с южной стороны. На камнях, так же как и на деревьях, лишайники и мох чаще покрывают северную сторону горизонта. Но иногда это зависит от направления ветров. Ягоды и фрукты при созревании ярче окрашиваются с южной стороны. Степные пчелы строят свои жилища, которые всегда обращены к югу. Почва летом возле больших камней, пней и скал суше на ощупь с южной стороны. Можно также определить стороны горизонта по характеру склонов гор и их растительности. Южные склоны большей частью суше и теплее, следовательно, на них более развиты разные виды растительности.