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По каким признакам выделяются группы
По каким признакам выделяются группы
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Ответил Гость:
1) Возраст,пол,семейеное положение 20Этнические группы (к какому народу относится)
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