По какому алгоритму вводимые в компьютер десятичные числа можно перевести во внутреннее двоичное представление? как перевести обратно результаты расчета?

Алгоритм таков: чтобы перевести из десятичной системы в двоичную нужно разделить число на 2, где 2- это основание двоичной системы, и записать остаток. Полученное частное заново разделить на два и записать остаток. Далее повторяем действия до тех пор пока частное не станет равным 0. Далее записать остатки в обратном порядке