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По какому правилу составлен ряд? запишы по этому правилу ещё 3 чесла 998, 987, 976,
По какому правилу составлен ряд? запишы по этому правилу ещё 3 чесла 998, 987, 976,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
998 987 976 965 944 933
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