По какому принципу образованны ряды? Дайте краткий ответ 1) 945, 1024, 1068, 1071, 1113 2) 1682, 1689, 1698 3) 1772, 1793, 1795 Все это года, и нужно понять чем они связ анны, что я не знаю...

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По какому принципу образованны ряды? Дайте краткий ответ 1) 945, 1024, 1068, 1071, 1113 2) 1682, 1689, 1698 3) 1772, 1793, 1795 Все это года, и нужно понять чем они связ анны, что я не знаю...

Автор: Гость