По какому принципу составлены ряды? 1)Гамбург, Вена, Венеция; 2)Стамбул, Париж, Неаполь, Милан, Венеция; 3)Лондон, Амстердам, Лиссабон
История
По какому принципу составлены ряды? 1)Гамбург, Вена, Венеция; 2)Стамбул, Париж, Неаполь, Милан, Венеция; 3)Лондон, Амстердам, Лиссабон
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