по какой природной зоне не протекает Обь 1лесостепь 2 тайга 3 полупустыня 4 лесотундра

по какой природной зоне не протекает Обь 1лесостепь 2 тайга 3 полупустыня 4 лесотундра

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3.Полупустыня.........................
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