По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 8 букв А, 8 букв Б, 16 букв В и 32 буквы Г (других букв в сообщениях нет). Каждую букву кодируют двоичной последовательностью. При выборе кода учитывались два ...
Информатика
По каналу связи передаются сообщения, каждое из которых содержит 8 букв А, 8 букв Б, 16 букв В и 32 буквы Г (других букв в сообщениях нет). Каждую букву кодируют двоичной последовательностью. При выборе кода учитывались два требования: а) ни одно кодовое слово не является началом другого (это нужно, чтобы код допускал однозначное декодирование); б) общая длина закодированного сообщения должна быть как можно меньше. Какая суммарная длина всех четырёх кодовых слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В а) записано условие Фано. Будем использовать известный алгоритм Шеннона-Фано для построения кода. Не вижу смысла тут описывать этот алгоритм: он хорошо известен и может быть быстро найден в учебниках или в Интернет. Этапы построения кода даны во вложении. Длина сообщения равна 8+8+16+32 = 64 символа. Вероятности появления символов: Z(a) = 8/64 = 1/8; Z(б) = Z(a) = 1/8; Z(в) = 16/64 = 1/4; Z(г) = 32/64 = 1/2. В построенном коде символы выглядят так: Г - 0 В - 10 А - 110 Б - 111 Суммарная длина кодовых слов составляет 1+2+3+3 = 9 бит. Общая длина сообщения (для правки) равна 32×1+16×2+8×3+8×3 = 112 бит Ответ: 9 бит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У кастрюле было молоко пёс отпил 1/5 всего молока , а кот 1/3 остатка . после чего в кастрюле осталось 1,2 литров
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить следущие превращ??ния: CuO-->CuSO4-->CuCl2-->Cu(NO3)2-->Cu(OH)2-->CuO...