По лексическому значению назови слова. Московский + ((городская крепость в старых русских городах)) - ..... .

Русский язык
По лексическому значению назови слова. Московский + ((городская крепость в старых русских городах)) - ..... .
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