По литературе составит свой рассказ о природе

Литература
По литературе составит свой рассказ о природе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разбор слова  её как часть речи
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