По математике 6 класс Н. Я. Виленкин №478 по действиям а) 9,56-(7,15-5,12)умножаем(3,14+1,2)= б) (2,3+7,8-5,6)умножаем(1-5,17)=
Математика
По математике 6 класс Н. Я. Виленкин №478 по действиям а) 9,56-(7,15-5,12)умножаем(3,14+1,2)= б) (2,3+7,8-5,6)умножаем(1-5,17)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,56 - (7,15 - 5,12)*(3,14+1,2)=0,7498 1) 7,15 - 5,12=2,03 2) 3,14+1,2=4,34 3) 2,03 * 4,34=8,8102 4) 9,56 - 8,8102=0,7498 (2,3+7,8 - 5,6)*(1 - 5,17)= - 18,765 1) 2,3+7,8 - 5,6=4,5 2) 1 - 5,17= - 4,17 3) 4,5 * ( -4,17)= - 18,765
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