По математике 6 класс Н. Я. Виленкин №478 по действиям а) 9,56-(7,15-5,12)умножаем(3,14+1,2)= б) (2,3+7,8-5,6)умножаем(1-5,17)=

Математика

По математике 6 класс Н. Я. Виленкин №478 по действиям а) 9,56-(7,15-5,12)умножаем(3,14+1,2)= б) (2,3+7,8-5,6)умножаем(1-5,17)=

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