По математике решить задачу мышки до норки по прямой 20 шагов кошке до мышки по той прямой 5 прыжков пока кошка сделает 1 прыжок мышка сделает 3 шага а 1 кошачий прыжок и 10 мышачьих шагов мышка находится на прямой между кошкой...

Математика

По математике решить задачу мышки до норки по прямой 20 шагов кошке до мышки по той прямой 5 прыжков пока кошка сделает 1 прыжок мышка сделает 3 шага а 1 кошачий прыжок и 10 мышачьих шагов мышка находится на прямой между кошкой и норкой догонит ли кошка мышку

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