По могите решить задачу с краткой записью и пояснением. Овошехранилище было 10т к??ртофеля. За день фургон совершил 3 рейса, вывозя каждый раз по 250 кг картофеля в местные магазины. Сколько кг картофеля осталось в овошехранил...

Гость: Гость:

Для начало нужно перевести 10 тонн в килограммы, для этого нужно 10*1000=10000 кг. Мы знаем, что фургон совершил три рейса, значит от вывез всего: 250*3=750 (кг) - картофеля. Теперь, чтобы узнать сколько картофеля осталось, нужно от 10000 кг отнять 750 кг: 10000-750=9250 (кг) - картофеля осталось в овощехранилище. Ответ: 9250 кг.