По наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30°,сверху вниз начинает скользить брусок с некоторой начальной скоростью. Найдите отношение времени t1 движение бруса вверх до остановки к времени t2 движения вниз до исхо...

Физика
По наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30°,сверху вниз начинает скользить брусок с некоторой начальной скоростью. Найдите отношение времени t1 движение бруса вверх до остановки к времени t2 движения вниз до исходной точки, если коэффициент трения бруска по наклонной плоскости 0,35
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Незнаю может 60 и 25 я попроб ответить позже
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