По нижеприведенным данным вычислите обыем цилиндра. а)S=15,2 мм3 h=2 мм3 б)S=42см3 h=1,2см3 в)S=1,2м3 h=4м3

Математика
По нижеприведенным данным вычислите обыем цилиндра. а)S=15,2 мм3 h=2 мм3 б)S=42см3 h=1,2см3 в)S=1,2м3 h=4м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти объём нужно длину умножить на ширину и умножить на высоту. V=a*b*h, но т.к. ширина умноженная на длину- это площадь, то V=S*h (мы a*b заменили как площадь(S))
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