По одной строчке стихотворения Вспомни и напиши название произведения и его авто??а 1 и молния грозно тебя обвивала автор название

Литература

По одной строчке стихотворения Вспомни и напиши название произведения и его авто??а 1 и молния грозно тебя обвивала автор название

Автор: Гость