По одной строчке стихотворения Вспомни и напиши название произведения и его авто??а 1 и молния грозно тебя обвивала автор название

Литература
По одной строчке стихотворения Вспомни и напиши название произведения и его авто??а 1 и молния грозно тебя обвивала автор название
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча, Александр Сергеевич Пушкин
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