По окружности длиной 378 см движутся на встречу друг другу 2 муравья, один со скорос??ью 10 м/с, а другой со скоростью 8 м/с. Через какие промежутки времени будут происходить их встречи? Через какие промежутки времени будут про...
Математика
По окружности длиной 378 см движутся на встречу друг другу 2 муравья, один со скорос??ью 10 м/с, а другой со скоростью 8 м/с. Через какие промежутки времени будут происходить их встречи? Через какие промежутки времени будут происходить их встречи, если один из муравьёв будет двигаться в противоположном направлении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 + 8 = 18 м\с - скорость приближения 378 \ 18 = 21 секунда пройдет до встречи В любом направлении пройдет одинаковое количество времени.
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