По окружности длиной 378 см движутся на встречу друг другу 2 муравья, один со скорос??ью 10 м/с, а другой со скоростью 8 м/с. Через какие промежутки времени будут происходить их встречи? Через какие промежутки времени будут про...

Математика

По окружности длиной 378 см движутся на встречу друг другу 2 муравья, один со скорос??ью 10 м/с, а другой со скоростью 8 м/с. Через какие промежутки времени будут происходить их встречи? Через какие промежутки времени будут происходить их встречи, если один из муравьёв будет двигаться в противоположном направлении.

Автор: Гость