по отзывам покупателей Михаил Михайлович оценил надёжность двух интернет- магазинов. вероятность того,что нужный товар доставляет из магазина А=0,81. вероятность того,что этот товар доставят из магазина Б=0,93. Ми...

по отзывам покупателей Михаил Михайлович оценил надёжность двух интернет- магазинов. вероятность того,что нужный товар доставляет из магазина А=0,81. вероятность того,что этот товар доставят из магазина Б=0,93. Михаил Михайлович заказал товар сразу в обоих магазинах. считая,что интернет-магазины работают независимо друг от друга,найдите вероятность того,что ни один магазин не доставит товар.

1-0,81=0,19(Вероятность, что товар не доставят из магазина А) 1-0,93=0,07(Вероятность, что товар не доставят из магазина Б) 0,07*0,19=0,0133(Вероятность, что товар не доставит ни один из магазин) Ответ:0,0133 P.S.Поскольку эти события независимы, вероятность, что 2 магазина не доставят товар равна произведению вероятности(что товар не доставят) каждого магазина