По плану бригада из 5 человек должна была убрать урожай морковь с поля площадью 3.4 ??а за пять дней через два дня после начала работы двое рабочих заболели сможет ли к сроку выполнить работу бригада если увеличить производител...

Гость: Гость:

За 1 день 5 человек должны были убрать 3,4 / 5 = 0,68 га. За 5 дней 1 человек должен был сделать 3,4 / 5 = 0,68 га. За 2 дня пятеро сделали 0,68 х 2 = 1,36 га. Осталось сделать троим за три дня 3,4 - 1,36 = 2,04 га. На каждого приходится 2,04 / 3 = 0,68 га, то есть столько же, сколько было и раньше. Если поднимут производительность на 5%, выполнят досрочно.