По преданию первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г.до н.э., а в 394 г. император Феодосий I запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения игр?

История

По преданию первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г.до н.э., а в 394 г. император Феодосий I запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения игр?

Автор: Гость