По преданию первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г.до н.э., а в 394 г. император Феодосий I запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения игр?

История
По преданию первые Олимпийские игры организовал Геракл в 776 г.до н.э., а в 394 г. император Феодосий I запретил их как языческие. Сколько лет длилась традиция проведения игр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 394 н.э. Олимпийские игры были запрещены – как «пережиток язычества» – римским императором Феодосием I, насильственно насаждавшим христианам
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