По рассказу Му-му. План отзыва. 1. Общее впечатление о прочитаном (понравилось ил?? нет). 2. О чем это произведение. 3. Кто из героев понравился больше, почему? 4. Основная мысль произведения, (что писатель хотел сказать с...
Литература
По рассказу Му-му. План отзыва. 1. Общее впечатление о прочитаном (понравилось ил?? нет). 2. О чем это произведение. 3. Кто из героев понравился больше, почему? 4. Основная мысль произведения, (что писатель хотел сказать своим произведением). Помогите плиз
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