По рассказу Му-му. План отзыва. 1. Общее впечатление о прочитаном (понравилось ил?? нет). 2. О чем это произведение. 3. Кто из героев понравился больше, почему? 4. Основная мысль произведения, (что писатель хотел сказать с...

Литература

По рассказу Му-му. План отзыва. 1. Общее впечатление о прочитаном (понравилось ил?? нет). 2. О чем это произведение. 3. Кто из героев понравился больше, почему? 4. Основная мысль произведения, (что писатель хотел сказать своим произведением). Помогите плиз

Автор: Гость