По реке навстречу друг другу идут два катера. Их скорости 23 км/ч и 27 км/ч. Через сколько часов катера встретятся, если в данный момент расстояние между ними 120 км?

Математика

По реке навстречу друг другу идут два катера. Их скорости 23 км/ч и 27 км/ч. Через сколько часов катера встретятся, если в данный момент расстояние между ними 120 км?

Автор: Гость