По реке навстречу друг другу идут два катера. Их скорости 23 км/ч и 27 км/ч. Через сколько часов катера встретятся, если в данный момент расстояние между ними 120 км?

Математика
По реке навстречу друг другу идут два катера. Их скорости 23 км/ч и 27 км/ч. Через сколько часов катера встретятся, если в данный момент расстояние между ними 120 км?
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