По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля
Математика
По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-50=50 км/ч скорость синего автомобиля относительно красного
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