По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля

Математика
По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-50=50 км/ч скорость синего автомобиля относительно красного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Добрати слова за схемою префікс корінь суфікс
Ответить
История
Помогите срочно нужно история 9 класс 1 мировая война
Ответить
Английский язык
Перевод текста how do camera work 5 класс
Ответить
Геометрия
Пж помогите, не был на этой теме не знаю как решать (
Ответить
Математика
Запиши равенством на сколько сумма чисел 9и 6 больше их разности
Ответить