По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля

Математика

По шоссе двигаются два автомобиля в одном направлении. Красный автомобиль двигае??ся со скоростью 50 км/ч а синий со скоростью 100 км/ч опредилите скорость синего относительно красного автомобиля

Автор: Гость