По шоссе идут две машины с одной и той же скоростью.Если первая увеличит скорость ??а 10 км/ч ,а вторая уменьшиь скорость на 10 км/ч ,то первая за 2 ч пройдет столько же сколько вторая за 3 ч .С какой скоростью илут машины?

Алгебра

По шоссе идут две машины с одной и той же скоростью.Если первая увеличит скорость ??а 10 км/ч ,а вторая уменьшиь скорость на 10 км/ч ,то первая за 2 ч пройдет столько же сколько вторая за 3 ч .С какой скоростью илут машины?

Автор: Гость