По шоссе идут две машины с одной и той же скоростью.Если первая увеличит скорость ??а 10 км/ч ,а вторая уменьшиь скорость на 10 км/ч ,то первая за 2 ч пройдет столько же сколько вторая за 3 ч .С какой скоростью илут машины?
Алгебра
По шоссе идут две машины с одной и той же скоростью.Если первая увеличит скорость ??а 10 км/ч ,а вторая уменьшиь скорость на 10 км/ч ,то первая за 2 ч пройдет столько же сколько вторая за 3 ч .С какой скоростью илут машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая машина: 50 км/ч + 10 км/ч = 60 км/ч 60 км/ч × 2 ч = 120 км вторая машина: 50 км/ч - 10 км/ч = 40 км/ч 40 км/ч × 3 ч = 120 км Ответ: изначальная скорость машин 50км/ч
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