По склонам дюн скатывался песок, смеш…нный с кристалликами гипса. Подстрел…нная утка спряталась в камышах. Летом хорошо развеш…нное белье быстро сохнет. Внезапно обстрел…нный противником десант кое-как выбрался на берег. Плотно...

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По склонам дюн скатывался песок, смеш…нный с кристалликами гипса. Подстрел…нная утка спряталась в камышах. Летом хорошо развеш…нное белье быстро сохнет. Внезапно обстрел…нный противником десант кое-как выбрался на берег. Плотно завеш…нное окно не пропускало света. Мой друг, замеш…нный в некрасивую историю, еще не осознал происшедшего и храбрился. Хорошо замеш…нный цементный раствор обладает высокой прочностью. Пристрел…нное ружье не давало осечки. Громко скрипела плохо навеш…нная дверь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По склонам дюн скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Подстреленная утка спряталась в камышах. Летом хорошо развешанное бельё быстро сохнет. Внезапно обстрелянный противником десант кое-как выбрался на берег. Полотно завешанное окно не пропускало свет. Мой друг, замешанный в некрасивую историю, ещё не осознал происшедшего и храбрился. Хорошо замешанный цементный раствор обладает высокой прочностью. Пристреленное ружьё не давало осечки. Громко скрипела плохо навешанная дверь   
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