По словам немецкого ученого адама Олеария этим транспортом пользовались морские архиреие в самых торжественых случаях
История
По словам немецкого ученого адама Олеария этим транспортом пользовались морские архиреие в самых торжественых случаях
Ответ(ы):
Гость:
Адам Олеарий пишет, что в торжественных случаях московские архиереи пользовались санями или специальными возками.Иностранцы вообще много чего писали о России.И медведи у нас, и щи лаптями хлебаем.А фактически патриарх ездил зимой на специальных санях. Перед патриаршими санями везли крест.Это как бы тогдашний аналог "мигалки". Летом патриархи, начиная с Филарета пользовались каретами. Кареты обивались чёрной материей, в знак того, что патриарх был всё - таки монахом, хоть и высокопоставленным. Кареты были и отечественного производства и немецкими.Последний патриарх Адриан в 1697 г. заказал карету даже своему архидиакону.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
41. "Вертоград многоцветный" Симеона Полоцкого - это сборник ... А) стихотворений В) басен C) сказок D) былин
Русский язык
Определите грамматическую основу в предложении: Знание литературы и любовь к ней есть тот минимум, который определяет культуру человека.
Русский язык
Подберите к синонимам-существительным, имена прилагательные - простор, ширь, даль, приволье, раздолье. необъятный, необхватный.