По словам немецкого ученого адама Олеария этим транспортом пользовались морские архиреие в самых торжественых случаях

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Адам Олеарий пишет, что в торжественных случаях московские архиереи пользовались санями или специальными возками.Иностранцы вообще много чего писали о России.И медведи у нас, и щи лаптями хлебаем.А фактически патриарх ездил зимой на специальных санях. Перед патриаршими санями везли крест.Это как бы тогдашний аналог "мигалки". Летом патриархи, начиная с Филарета пользовались каретами. Кареты обивались чёрной материей, в знак того, что патриарх был всё - таки монахом, хоть и высокопоставленным. Кареты были и отечественного производства и немецкими.Последний патриарх Адриан в 1697 г. заказал карету даже своему архидиакону.