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По составу слово осталось
По составу слово осталось
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Оста-корень, суффикс л, окончание о, постфикс ся(выделяется как суффикс). Основа слова оста
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Страница 7упражнение 2
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