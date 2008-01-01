По состоянию на 2008 год в России было 57 естественно научных и научно-технических музей Сколько всего музеев каждого из этих видов если научно-технических музеев в 2 раза мен ьше чем естественнонаучных
По состоянию на 2008 год в России было 57 естественно научных и научно-технических музей Сколько всего музеев каждого из этих видов если научно-технических музеев в 2 раза мен ьше чем естественнонаучных
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть научно технических институтов х тогда естественно-научных 2х 2х+х=57 3х=57 х=19- научно-технических 57-19= 28 естественно-научных