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По сторонам узкой тропинки теснятся березки.Найти словосочетания в этом предложении
По сторонам узкой тропинки теснятся березки.Найти словосочетания в этом предложении
Ответ(ы):
Ответил Гость:
По узкой тропинке,по сторонам тропинке.
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