По сторонам узкой тропинки теснятся березки.Найти словосочетания в этом предложении

По сторонам узкой тропинки теснятся березки.Найти словосочетания в этом предложении

Ответ(ы):

Ответил Гость:
По узкой тропинке,по сторонам тропинке.
Похожие вопросы