По таблице написать 4 ур-ния реакции с разными металлами, подставляя вместо Me-мета??л, вместо соль-определенную соль, вместо х-не знаю:( Указать эл. баланс, окислитель и восстановитель. Пожалуйста помогите!)

Химия
По таблице написать 4 ур-ния реакции с разными металлами, подставляя вместо Me-мета??л, вместо соль-определенную соль, вместо х-не знаю:( Указать эл. баланс, окислитель и восстановитель. Пожалуйста помогите!)
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