По таблице написать 4 ур-ния реакции с разными металлами, подставляя вместо Me-мета??л, вместо соль-определенную соль, вместо х-не знаю:( Указать эл. баланс, окислитель и восстановитель. Пожалуйста помогите!)

Химия

По таблице написать 4 ур-ния реакции с разными металлами, подставляя вместо Me-мета??л, вместо соль-определенную соль, вместо х-не знаю:( Указать эл. баланс, окислитель и восстановитель. Пожалуйста помогите!)

Автор: Гость