По течению реки моторная лодка проплыла 36 км за 2 ч а против течении за 3 ч за сколько часов это расстояние проплывает плот

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Пусть х это скорость течения реки а у это скорость моторной лодки тогда составим систему уравнений {36/(y+x)=2 {36(y-x)=3 {36=2x+2y {36=3y-3x {36-2y=2x {36+3x=3y {18-y=x {12+x=y 12+18-y=y 30=2y y=15 км/ч это скорость лодки тогда х=18-y=18-15=3км/ч это скорость течения реки 36/3=12 часов время за которое проплывет плот 36 км