По улице бежали брат и сестра. Впереди них шла хроменькая старушка. Из её сумки выпал кошелёк с деньгами. Костя увидел это. Он нагнулся, схватил его, побежал и отдал старуш ке. Старушка назвала себя растеряхой и взял...

По улице бежали брат и сестра. Впереди них шла хроменькая старушка. Из её сумки выпал кошелёк с деньгами. Костя увидел это. Он нагнулся, схватил его, побежал и отдал старуш ке. Старушка назвала себя растеряхой и взяла кошелёк. Костя вернулся к сестре и стал жаловаться на старушку. Он был обижен тем, что она ему не сказала спасибо. Сестра остановилась и строго посмотрела на брата. Она сказала ему, что быть честным – долг каждого человека, а не заслуга. Не сразу Костя понял слова сестры. А когда понял, то запомнил их на всю жизнь. каком слове звуков больше, чем букв? а) жизнь; б) сестра; в) её 2.В каком слове гласный звук не соответствует написанной букве? а) сестра; б) брат; в) старушка 3.Найди ошибку в написании гласной буквы: а) бежит; б) жызнь; в) часть 4.В каком случае согласный звук обозначен буквой Т? а) бра…; б) площа...ка; в) верблю… 5.В каком слове не обозначен буквой непроизносимый согласный звук? а) Ужасный; б) напрасно; в) чесный