По улицам города едут...... Утром ...........покрылись тонким льдом. Для приготовление торта мама взяла .................. Дети любят передачу ''Спокойный ночи .............
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По улицам города едут...... Утром ...........покрылись тонким льдом. Для приготовление торта мама взяла .................. Дети любят передачу ''Спокойный ночи .............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По улицам города едут машины. Утром лужи покрылись тонким льдом. Для приготовления торта мама взяла коржи. Дети любят передачу "Спокойной ночи малыши"
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